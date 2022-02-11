Берлин, 11 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не имеют права предписывать Германии, запускать ей газопровод «Северный поток — 2» или нет. Об этом 11 февраля заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Если мы, Германия, считаем себя суверенным государством, то должны суверенно отстаивать наши позиции, это, например, касается «Северного потока — 2», который постоянно обсуждается», — сказал он в эфире телеканала ZDF.

По ее словам, Берлин должен ясно сказать, что это экономический проект Германии и он не позволит Вашингтону предписывать, выводить на рынок «Северный поток — 2» или нет».

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, т.к. регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству. Против трубопровода активно выступают США.

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