В Германии призвали США не вмешиваться в ситуацию по «Северному потоку – 2»
Берлин, 11 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не имеют права предписывать Германии, запускать ей газопровод «Северный поток — 2» или нет. Об этом 11 февраля заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.
По ее словам, Берлин должен ясно сказать, что это экономический проект Германии и он не позволит Вашингтону предписывать, выводить на рынок «Северный поток — 2» или нет».
Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, т.к. регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству. Против трубопровода активно выступают США.
Читайте также: Чижов оценил шансы на сертификацию ЕК «Северного потока — 2»