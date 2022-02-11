Москва, , 14:55 — REGNUM Telegram-каналы страны на уходящей неделе рассказали читателям множество занимательных курьезов и странных историй. Сталактиты внутри памятника тысячелетию России, штрафстоянка для коров, безостановочная трансляция вечного огня и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Памятник «Тысячелетие России» Andrey Gaverdovsky

Центральный федеральный округ

В Московском метрополитене регулярно возникают необычные ситуации. Здесь перевозили уток, замечали лис. На днях список странных пассажиров пополнила альпака — похожее на ламу животное, живущее в горах Южной Америки. Альпака с сопровождающим прокатилась по кольцевой линии. «Москва с огоньком» пишет, что теперь в метрополитене стоит ждать слона.

«Тамбовские истории» передают, что в соцсетях области начались возмущения. По подсчетам статистиков, в Тамбовской области средняя зарплата составляет 38 тысяч рублей. По мнению большинства жителей, это не так: обычно предлагают зарплату 15−20 тысяч рублей. И, «выставляя напоказ такие настолько высокие цифры, можно ввести в депрессию львиную часть населения области».

Жуткая история произошла в Липецке. Мужчина с дамой решили выпить, причем на городском кладбище. Женщина внезапно скончалась. Мужчина забрал у покойной телефон, золотую цепочку и ушел восвояси. Родственники погибшей заявили о краже. Суд приговорил мужчину к году колонии строгого режима. Дело в контексте. У злоумышленника за плечами уже была судимость: в 2012 году его посадили на 9 лет за убийство, сообщает «Липтаун».

Северо-Западный федеральный округ

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга пришлось срубить пальму, которая росла там 85 лет. Дерево пережило блокаду, а в последние годы выросло до двадцати метров в высоту. В итоге верхушка пальмы приблизилась к крыше и могла пробить дыру. Пальму срубили по частям, их теперь планируют использовать на выставках, пишет FlashPiter.

В январе из Курской области в больницы Петербурга было доставлено два тяжелобольных пациента. Причем доставили их на реанимобилях, потому что из-за плохой погоды полеты санавиации пришлось остановить. «Чтобы оценить эту новость, полюбопытствуйте: какое расстояние между нашими городами, и за сколько времени его может пройти машина. Что при этом будут испытывать водитель и бригада врачей, а также близкие пациента — отдельная история», — удивляется «Ночной губернатор».

Внутри памятника Тысячелетию России в Великом Новгороде обнаружили сталактиты, пишет «Новгородская летопись». Еще в 1862 году при строительстве памятника его внутреннее помещение наглухо закрыли, но туда попадают атмосферные осадки, там очень высокая влажность, что приводит к образованию сталактитов, коррозии и может деформировать фундамент.

Приволжский федеральный округ

В школах Татарстана предложили ограничить использование интернета. С такой инициативой выступил прокурор республики, который считает, что интернетом стоит пользоваться лишь тогда, когда это необходимо для учебного процесса. По его мнению, интернет опасен экстремизмом и фейками. «Однако его предложение вызывает вопросы. Например, что делать с мобильным интернетом и как сдерживать детей от многочасового пользования сетью за пределами школы?» — удивляется «Итиль».

В Перми решили продать экспонаты музея «Мотовилихинских заводов», в том числе царь-пушку — всего за 1,1 миллиона рублей. «Символ промышленной мощи Перми по цене подержанной иномарки», — возмущен «Пермский глобус». Впрочем, ранее областные власти заявляли о готовности выкупить музей.

В Зеленодольске завелся странный преступник, который повадился воровать из местной аптеки цифровые тесты на беременность. Судя по гневу фармацевтов, он это делает довольно часто. «Интересно, это он такой мнительный или любвеобильный?» — интересуется ВТП.

Южный федеральный округ

С улиц Волгограда грязный снег свезли к знаменитому Мамаеву кургану. «Снег с улиц — это не мусор, но тоже крайне грязная субстанция. Да и устраивать складирование этой грязи в непосредственной близости с Мамаевым курганом — так себе идея», — считает «Сталингумрак».

Тем временем в селе Приморка Ростовской области у памятника героям Великой Отечественной войны поставили телевизор. На нем транслируется видеозапись вечного огня, потому что сам вечный огонь подвести к монументу никак не могут, сообщает «Ростов №1».

В Краснодаре уволили водителя маршрутки, который за рулем смотрел порно. Причем он даже не прятал телефон с видео, а, наоборот, держал его напоказ. Кино для взрослых он смотрел долго, минут пятнадцать, передает «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

«Добро пожаловать на КМВ!» рассказал, что в Кисловодске создадут штрафстоянку для коров и лошадей. Туда будут помещать животных, которые гуляют по улицам курорта без присмотра. Хозяева смогут вернуть животных при доказательстве владения скотом, выплате штрафа и компенсации средств, потраченных на их поимку.

Уральский федеральный округ

В тундре Ямала обнаружилась необычная достопримечательность: старая ступень от ракеты с надписью «Гагарин». Она уже давно лежит среди ягеля и снега. На металлической обшивке туристы и жители оставляют надписи и автографы, сообщает «Округ белых ночей».

Сибирский федеральный округ

В Новокузнецке появится памятник венчанию Достоевского. Он похож на часовню, что вызвало недовольство жителей, пишет «Кемерово №1». По мнению горожан, в Новокузнецке и так достаточно храмов. В администрации обещают, что памятник просто похож на часовню, молиться там никто не станет.

Дальневосточный федеральный округ

«Полярным авиалиниям» в Якутии пришлось опубликовать официальное заявление, что их вертолеты не распыляют с неба «омикрон». «Разоблачающее» видео со следами на небе распространилось в соцсетях на днях, напоминает @сибирьмедиа. Авиакомпания объяснила, что заснят обычный инверсионный след. Не обошлось без шутки. Пилоты пустили слух, что вычисляют по геолокации авторов «разоблачений», и летают над ними, чтобы распылить побольше «омикрона».

Один из жителей Сахалина ухитрился украсть мост. Предприимчивый мужчина заметил по дороге из Южно-Сахалинска в Синегорск железнодорожный мост недействующего перегона и решил сдать его на металлолом. «Даже не знаем, что тут больше удивляет: сама затея или тот факт, что у него при себе были инструменты для резки металла», — рассказывает «Серый кит».

На Дальнем Востоке оказалась самая доступная в стране ипотека. Ставка в Приморском крае составляет 6,12 процента, на Колыме — 6,19, в Якутии — 6,27. Средняя ставка по стране — 7,49 процента. Лидерство дальневосточных регионов обусловлено разными программами господдержки, напоминает «Смотровая вышка». Переезжайте в Якутию и Магадан!

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 18 февраля.