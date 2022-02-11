Брюссель, 11 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) надеется на увеличение поставок российского газа странам ЕС при необходимости. Об этом представитель ЕК Дана Спинант заявила 11 февраля на пресс-конференции в Брюсселе.

ПАО «Газпром» Добыча газа

Она отметила, что в Брюсселе регулярно обсуждают вопрос о поставках «Газпрома». Рынок внимательно изучается. «Что касается объёмов поставок, то мы призываем «Газпром» вести себя как хороший бизнес-партнёр и удовлетворить наши потребности и увеличить поставки при необходимости», — сказала Спинант.

Как сообщало ИА REGNUM, в зимнем экономическим прогнозе Еврокомиссии говорится, что цены на газ останутся повышенными в 2022 году, а заметное снижение произойдёт не раньше весны 2023 года.

Читайте также: ЕС сам подорвал собственную энергетическую безопасность — эксперт