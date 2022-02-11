Москва, , 14:54 — REGNUM Принятое Банком России решение о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт оказалось ожидаемым консенсусом финансовых аналитиков, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции Cbr.ru

«Главным фактором, повлиявшим на решение ЦБ РФ, стал рост инфляции потребительских цен, которая в январе 2022 в годовом выражении выросла до 8,7%.

Стоит напомнить, что в декабре 2021 года годовая инфляция выросла на 8,4%, а в январе рост продолжился.

Следует обратить внимание, что ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции потребительских цен на 2022 год с 4,45−5% до 5−6%. По мнению регулятора, инфляционные ожидания бизнеса пока не заякорены.

Это значит, что перенос роста оптовых и сырьевой цен в цены конечной продукции и розничные цены пока не завершён.

Значит, инфляция в 2022 году ещё не выйдет на целевой ориентир Банка России в 4% в год», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, с 8,5% до 9,5%.

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