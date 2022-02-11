Дербентский район, Дагестан, 11 февраля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Дагестане выявлен факт служебного подлога, в результате которого нанесен ущерб бюджету на 24,7 млн рублей. Подозреваемыми в его совершении стали начальник и инженер строительного контроля управления жилищно-коммунального хозяйства, сообщили 11 февраля в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Они подставили подписи в актах выполнения работ по строительству дома культуры в селении Зидьян-Казмаляр Дербентского района, хотя по факту очаг культуры не был достроен в срок.

Контракт на строительство сельского объекта культуры был заключен в 2021 году бюджетной организацией «Управление ЖКХ» и компанией «ПОН». Его сумма составила более 24,7 млн рублей. В обозначенные сроки стройка не была завершена, однако начальник и инженер строительного контроля подписали документы о полном исполнении контракта, на основании чего бюджетные денежные средства в полном объеме перекочевали в карманы подрядчика.

Установлено также, что бюджетные нарушения произошли на объекте, который возводился в рамках реализации национального проекта «Культура».