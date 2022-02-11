Москва, , 14:53 — REGNUM Изменений курса Центрального банка РФ можно ждать не раньше II полугодия 2022 года. Об этом 11 февраля заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя повышение ключевой ставки Банка России до 9,5%.

Банк России Goverment.ru

По его словам, ожидания по поводу решения ЦБ РФ подтвердились — инфляция растет и причины никуда не делись. Денежная масса увеличивается, а промышленные силы восстанавливаются недостаточными темпами, в том числе и из-за дефицита на рынке труда. Эксперт полагает, что решение ЦБ должно сдержать потребительскую активность, пока промышленность страдает от перебоев.

Кроме того, Зельцер предположил, что в ближайшем квартале проценты по вкладам продолжат расти и могут уйти выше 8,5%. Кредитные ставки также пойдут вверх.

При этом, как считает эксперт, ужесточение политики ЦБ поддерживает рубль, нормализация ДКП будет противостоять негативным драйверам ценообразования национальной валюты — санкционным угрозам и циклу мировых ЦБ.

В настоящее время, как полагает Зельцер, в условиях роста волатильности бирж и геополитической турбулентности рубль «может застрять» в диапазоне 74,5−77,3 за доллар и 85−88 за евро.

Что касается разворота монетарного курса ЦБ РФ, то, по мнению Зельцера, на фоне затухания инфляции он состоится во II полугодии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России повысил ключевую ставку до 9,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ повысил ключевую ставку до максимумов 2017 года