Волгоград, , 14:53 — REGNUM В Волгоградской области за прошедшие сутки выписан после выздоровления 481 ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в региональном оперативном штабе. Диагноз подтвердился ещё у 1 916 человек, в том числе 556 детей. Зарегистрировано 15 летальных исходов.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 32 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 157 797 носителей инфекции. Справились с заражением 128 785 человек, скончались от осложнений 6 114 жителей. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 22 898 пациентов.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки госпитализировано 406 человек.