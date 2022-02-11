Липецк, 11 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Липецкой области строительная фирма незаконно сбрасывала отходы на плодородные почвы и причинила ущерб в размере 10,2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Pixabay.com Загрязнение почвы

ООО «Спецфундаментстрой-Инвест» незаконно сбрасывало отходы на земельный участок около населенного пункта. Общая площадь загрязнения составила 6 тыс. 281,68 кв. метра. Также на участке проводились незаконные земляные работы. На площади более 114 кв. м был снят и перемещен плодородный слой почвы.

В ходе проверки по инициативе прокуратуры был проведен физико-химический анализ почвы. Экспертиза подтвердила, что качество почвы ухудшилось из-за превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В отношении ООО «Спецфундаментстрой-Инвест» и должностных лиц предприятия было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях по статьям «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», «Порча земель», «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв». Общая сумма штрафов составила 395 тыс. рублей.

Фирму обязали провести рекультивацию земельного участка. Требования прокуратуры были исполнены.