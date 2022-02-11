Казань, , 14:49 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 февраля прибыл с рабочим визитом в Казань. Об том сообщает пресс-служба главы Татарии.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что Токаева встречал аэропорту глава региона Рустам Минниханов. Казахстанский лидер посетил Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор.

По данным пресс-службы Токаев и Минниханов провели встречу, на которой обсудили перспективы развития сотрудничества.

«Казахстан для нас стратегический партнёр. Есть много соглашений с регионами Казахстана. Несмотря на пандемию наш товарооборот два года подряд держится на уровне $630 млн», — сказал глава Татарии.

Токаев отметил, что он впервые в Казани и заявил, что был «впечатлён» увиденным.

Напомни, 10 февраля Токава принял в Кремле президент РФ Владимир Путин. Переговоры длились 3,5 часа. По итогам встречи были подписаны 11 соглашений.