Москва, , 14:49 — REGNUM Североатлантический альянс сознательно нагнетает ситуацию вокруг Украины. Об этом 11 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Дипломат пояснила, что это служит для НАТО предлогом для наращивания присутствия у границ России.

«А вот, что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем телеграмм-канале.

Захарова напомнила о сделанных Столтенбергом заявлениях о сохраняющемся риске вооружённого конфликта в Европе. Генсек подчеркнул, что у него нет полной уверенности в неизбежности такого развития событий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении «укрепить восточный фланг НАТО в условиях сосредоточения российских войск вокруг Украины». Также Североатлантический альянс рассматривает возможность расширить своё военное присутствие на восточном фланге.

Столтенберг не исключил, что боевые группы НАТО будут отправлены в Румынию. При этом он подчеркнул, что Румыния может оказаться не единственной страной Черноморского региона, куда альянс направит своих военных.

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