Пенза, 11 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Житель Пензы лишился более 800 тыс. рублей, перечисляя деньги в течение полугода в финансовые компании, обещающие быструю прибыль. При этом пострадавший о подобных случаях мошенничества знал, сообщает УМВД России по Пензенской области.

Нет денег

Пензенец 1986 года рождения полгода перечислял на различные банковские счета свои накопления, думая, что является краткосрочным инвестором финансовых компаний, гарантирующих высокий процент дохода и быструю прибыль. Оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель одной из соседних областей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, дополнительный заработок на инвестициях стоил жителю Пензы более 2 млн рублей.

Читайте также: Пензенец заложил машину и взял кредиты, поверив «биржевым» аферистам