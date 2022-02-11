11 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Игорь Галактионов, , 15:23 — REGNUM Нефтяные котировки обновили очередные максимумы за последние 7 лет, достигнув отметки в $93,9 за баррель. После этого последовал откат котировок и консолидация цен на чуть более низких уровнях. На данный момент главным уровнем поддержки выступает цена в $90 за баррель. В случае пробоя этого уровня нельзя исключать ускорения распродаж, однако пока наиболее вероятен сценарий сохранения высоких цен.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

ОПЕК и EIA опубликовали свои ежемесячные отчеты, в которых прогнозы по добыче остались неизменными — на уровне 4,15 и 3,5 млн б/с, соответственно. При этом в январе уровень добычи ОПЕК по-прежнему не дотянул до заявленных уровней, составив всего 64 тыс. баррелей в сутки против целевых 254 тыс. баррелей в сутки. Учитывая такие темпы отставания, дефицит на рынке может продлиться дольше, а объем запасов сократиться больше, нежели прогнозируется. Тем не менее EIA уже в марте ожидает профицита на рынке и соответствующего снижения цен во II—III кварталах 2022 года. Внимание рынка приковано и к очередному раунду переговоров по ядерной сделке между Ираном и США, в рамках которой американцы рассчитывают ограничить ядерные разработки Тегерана. Иран, в свою очередь, бьется за снятие санкций с нефтегазового экспорта страны, что позволит ему увеличить добычу сразу на 1 млн баррелей в сутки. Конечно, позиции обеих стран не совпадают по многим вопросам, однако сам факт продолжения диалога, который идет уже год, показывает, что переговоры вполне могут завершиться успешно. Это однозначно станет негативным сигналом для цен на нефть, так как дополнительные 1 млн баррелей в сутки могут заметно сказаться на рыночном балансе. Пока спрос на нефть остается сильным, что вновь продемонстрировали данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Объемы запасов нефти сократились на 4,8 млн баррелей, преимущественно за счет заметного сокращения чистого импорта на 1,1 млн баррелей в сутки. Запасы дистиллятов и бензина снизились на 0,9 и на 1,6 млн баррелей соответственно. В свою очередь средние за четыре недели поставки нефтепродуктов достигли 21,9 млн баррелей в сутки, что является новым годовым максимумом. В то время как поставки бензина за неделю взлетели на 0,9 млн баррелей в сутки (до 9,1 млн баррелей в сутки). В целом же, если посмотреть на оценки EIA, мировые запасы нефти находятся на крайне низком уровне. Согласно данным EIA, к концу января коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР достигали всего 2,68 млрд баррелей, что является самым низким уровнем начиная с середины 2014 года. Подобные уровни создают риски со стороны предложения на рынке — в случае возникновения форс-мажоров (погодных или техногенных) недостаточные поставки могут сохраняться слишком долго, и в таком случае цены на нефть могут взлететь еще выше, что в свою очередь может негативно отразиться на темпах восстановления экономики.

На этой неделе нефтяные котировки обновили очередные максимумы за последние 7 лет, достигнув отметки в $93,9 за баррель. После этого последовал откат котировок и консолидация цен на чуть более низких уровнях. На данный момент главным уровнем поддержки выступает цена в $90 за баррель. В случае пробоя этого уровня нельзя исключать ускорения распродаж, однако пока наиболее вероятен сценарий сохранения высоких цен.