Челябинск, 11 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Челябинской области за 2021 год были осуждены 56 несовершеннолетних наркосбытчиков. Об этом сообщае пресс-служба областного главка МВД.

delraycomputers webdesign Нет наркотикам

По данным полиции, как правило, это наркозакладчики. В среднем они попадаются через два-три месяца.

В структуре добавляют, что на скамью подсудимых, как правило, попадают подростки, имеющие положительные характеристики и не попадавшие ранее в поле зрения полицейских.