София, , 14:45 — REGNUM Представители студенческих организаций Болгарии потребовали от официальной Софии возобновления полномасштабного учебного процесса в высших учебных заведениях страны. Об этом 11 февраля пишет софийская газета «24 часа» со ссылкой на источники.

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По словам активистов, из-за введённых карантинных мер в связи с распространением коронавируса в ряде университетов и институтов резко снизилось качество преподавания, а среднестатистический студент не получает и трети необходимых знаний. В этой связи организаторы новой акции обратились лично к министру образования Болгарии Николаю Денкову и главе болгарского минздрава Асене Сербезовой с требованием отменить действие «Зеленого сертификата» (документа о вакцинации от COVID-19) и гарантировать студентам бесплатную проверку на антигены.

Кроме того, профсоюзные лидеры настаивают на окончательном возвращении всех студентов очной формы обучения в аудитории.

«Занятия в режиме онлайн дискредитируют систему болгарского образования в целом», — говорится в совместном открытом письме, адресованном правительству Болгарии.

Ответа на это послание к данному моменту не последовало.