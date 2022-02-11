Вильнюс, 11 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собирается выступать на Мюнхенской конференции по безопасности нынешнего года. Она сообщила об этом 11 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тихановская

«Рада сообщить, что приму участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2022 года», — написала она в своем сообщении.

Кроме того, Тихановская утончила, что она намерена обсуждать с политиками в ходе конференции действующие белорусские власти, которые она назвала «угрозой безопасности в регионе», и добавила, что также она с 18 по 20 февраля будет обсуждать «на высоком уровне» помощь жителям Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству иностранных дел республики усилить взаимодействие в международных организациях по противодействию санкциям.