Минск, 11 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Нацбанк Белоруссии выяснил ожидания предприятий по вопросам экономической конъюнктуры в ближайшие три месяца и выяснил, что более половины из них ждут столь же интенсивного роста цен, как и сейчас. Опрос был проведён в январе 2022 года.

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Анкетирование госрегулятором предприятий показало, что 53,9% из них ожидают в I квартале столь же интенсивного роста потребительских цен, как и сейчас. Ещё 26,7% уверены, что потребительские цены будут «расти быстрее, чем сейчас».

Ещё 13,2% опрошенных тоже уверены, что цены будут расти, но «медленнее, чем сейчас». Лишь 0,3% опрошенных считают, что цены будут снижаться и 5,9% — что не будут расти.

Напомним, по данным Белстата рост инфляции в январе 2022 года по сравнению с декабрём составил 1,5%, а по сравнению с январём 2021 года — на 10,4%. Александр Лукашенко президентскими указами утвердил официальный прогноз роста ВВП Белоруссии в 2022 году на 2,9% при инфляции до 6%, тогда как международные организации предрекли постсоветской республике стагнацию и экономический спад.