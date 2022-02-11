Москва, 11 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Последние события показали продуктивность российских усилий по налаживанию отношений со странами СНГ на постсоветском пространстве. Об этом 11 февраля заявил президент РоссииВладимир Путинна заседании Совета Безопасности РФ.

Путин

«Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики — это отношения со странами СНГ на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. Ещё раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых. У нас здесь много инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнёрами, большой объём товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках ЕАЭС, в рамках Договора о коллективной безопасности», — заявил Путин.

«Последние события показывают, что вся эта работа даёт положительный результат, она востребована. Мы сегодня с вами поговорим о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за последние годы», — указал он.

В совещании приняли участие gредседатель gравительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.