Париж, , 14:42 — REGNUM Власти Франции отменяют обязательное ношение масок в закрытых помещениях при наличии вакцинного пропуска, передает BFM TV.

Маски ИА REGNUM

Через несколько минут после объявления о новом санитарном протоколе во французских школах правительство объявило, что с 28 февраля 2022 года медицинская маска больше не будет обязательной в закрытых помещениях при условии прохождения вакцинации против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования Франции заявил об отмене обязательного ношения защитных масок на улице в школах.

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