Уфа, 11 февраля 2022, 14:49 — REGNUM Один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.
Сообщается, что днем 11 февраля в Иглинском районе на 1507 км автотрассы М-5 «Урал» столкнулись автомашина «Mitsubishi Pajero» и грузовой автомобиль «DAF».
Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил не совместимые с жизнью травмы. Двум пассажирам этого автомобиля потребовалась медицинская помощь.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. На этом участке дороги затруднено движение, организован объезд через село Иглино.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса.