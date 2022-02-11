Уфа, , 14:49 — REGNUM Один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

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Сообщается, что днем 11 февраля в Иглинском районе на 1507 км автотрассы М-5 «Урал» столкнулись автомашина «Mitsubishi Pajero» и грузовой автомобиль «DAF».

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил не совместимые с жизнью травмы. Двум пассажирам этого автомобиля потребовалась медицинская помощь.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. На этом участке дороги затруднено движение, организован объезд через село Иглино.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса.