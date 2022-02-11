Муаммар Каддафи собирается бежать из Ливии в Белоруссию?
Москва, 24 июня, 2011, 16:39 — ИА Регнум. Лидер ливийской Джамахирии
Другой источник утверждает, что Каддафи собирается бежать не только из Триполи, но и из Ливии. Согласно итальянской газете Corriera della Sera, бывший министр иностранных дел Джамахирии Абдуррахман Мухаммед Шалгам заявил, что Каддафи ведет переговоры с несколькими странами и покинет Ливию уже через 2-3 недели. По словам Шалгама, этой страной может оказаться и Белоруссия. Одновременно Шалгам предостерег, что перед своим бегством Каддафи может сделать непредсказуемые вещи в Триполи. Он подчеркнул: "Каддафи очень опасный человек. Я надеюсь на жителей Триполи. Я уверен, что они будут сильнее, чем злые намерения Каддафи, и спасут город от разрушений".
Тем временем, как передает
СМИ сообщают также об участившихся убийствах сторонников Каддафи. 23 июня западные журналисты, проживающие в отеле Rixon, стали свидетелями такого нападения. По словам Дэвида Кирпатрика, корреспондента Times, снайпером был убит телохранитель ведущего ливийского телекомментатора Юсефа Шакира. Шакир с семьей скрывается в Rixon после получения смертельных угроз от повстанцев. Чиновники ливийского министерства информации заявили, что охранник "нечаянно застрелил себя сам".