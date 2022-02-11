Москва, 24 июня, 2011, 16:39 — ИА Регнум. Лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи ищет новое убежище. Как сообщает Wall Street Journal, по данным американской разведки, полковник Каддафи "больше не чувствует себя в безопасности в Триполи из-за участившихся авиаударов НАТО , а также боев с силами повстанцев". У Каддафи есть резиденции и другая недвижимость за пределами столицы Триполи, куда он мог бы переехать в поисках безопасного места.

Другой источник утверждает, что Каддафи собирается бежать не только из Триполи, но и из Ливии. Согласно итальянской газете Corriera della Sera, бывший министр иностранных дел Джамахирии Абдуррахман Мухаммед Шалгам заявил, что Каддафи ведет переговоры с несколькими странами и покинет Ливию уже через 2-3 недели. По словам Шалгама, этой страной может оказаться и Белоруссия. Одновременно Шалгам предостерег, что перед своим бегством Каддафи может сделать непредсказуемые вещи в Триполи. Он подчеркнул: "Каддафи очень опасный человек. Я надеюсь на жителей Триполи. Я уверен, что они будут сильнее, чем злые намерения Каддафи, и спасут город от разрушений".

Тем временем, как передает BBC со ссылкой на повстанческий переходный Национальный совет, противники Джамахирии готовят в Триполи восстание. Согласно сообщению, оппозиционеры создали в столице страны подпольную сеть, которая собирает информацию о действиях властей и готовит выступление против них.

СМИ сообщают также об участившихся убийствах сторонников Каддафи. 23 июня западные журналисты, проживающие в отеле Rixon, стали свидетелями такого нападения. По словам Дэвида Кирпатрика, корреспондента Times, снайпером был убит телохранитель ведущего ливийского телекомментатора Юсефа Шакира. Шакир с семьей скрывается в Rixon после получения смертельных угроз от повстанцев. Чиновники ливийского министерства информации заявили, что охранник "нечаянно застрелил себя сам".