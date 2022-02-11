Кострома, 11 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Костроме более года не могут отремонтировать дополнительный корпус школы №30. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Костромы Дополнительный корпус школы № 30

Двухэтажное здание расположено на улице Шагова. Раньше здесь базировалась 12 школа, но около 10 лет назад её закрыли, признав аварийной. В 2020 году постройку передали городской школе № 30 с тем, чтобы перевести в отремонтированное здание первый и второй классы.

«Здесь будут учиться первый и вторые классы. Причем только в первую смену. А в основном корпусе школы No 30 на ул. Смоленской у нас исключительно в первую смену будут обучаться школьники третьих и четвертых классов. То есть младшая школа у нас полностью уйдет от второй смены. Это громадное дело, которого ждут все родители», — говорил по этому поводу директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

Контракт на ремонт корпуса между городской администрацией и московской компанией «Гринстрой» был заключен 29 июня 2020 года. Его цена составила 46 млн рублей, большая часть средств была привлечена в рамках государственной программы «Развитие образования». За эту сумму рабочие должны были привести в порядок фасады, кровлю, инженерные коммуникации, произвести внутреннюю отделку, заменить окна и двери здания к 20 декабря 2020 года.

Однако этого не произошло. Из-за «сложной экономической ситуации» подрядчик задержал выполнение работ более чем на год. Под «сложной экономической ситуацией» подразумевается отсутствие у организации оборотных средств и достаточного количества рабочих. В настоящее время объект готов на 95%. Осталось завершить внутреннюю отделку помещений и установить сигнализацию.

«Задержка произошла из-за того, что у подрядчика не было оборотных средств и достаточного количества работников. На данный момент просрочка составляет 417 дней, сумма штрафных санкций превысит 1 млн рублей. Завершения работ ждём в марте этого года», — пояснил ИА REGNUM исполняющий обязанности руководителя Управления строительства и капремонта администрации Костромы Роман Мазур.

Напомним, ранее в Костроме сорвался проект реконструкции бывшей станции юннатов на улице Мясницкой. Объект также был передан в управление школы №30. Планировалось, что к 1 декабря 2021 года на этом месте появится ресурсный центр естественно-научного образования с музеем растений, живым уголком и лабораторией.

Исполнение было завершено на нулевом цикле. Подрядчик ООО «Новотек» успел огородить площадку и вырыть котлован будущего здания. В ноябре 2021 года контракт был расторгнут администрацией. Нового конкурса по поиску подрядчика для выполнения работ мэрия до настоящего времени не объявила.