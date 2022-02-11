Ремонт общеобразовательной школы в Костроме затянулся на год
Кострома, 11 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Костроме более года не могут отремонтировать дополнительный корпус школы №30. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Двухэтажное здание расположено на улице Шагова. Раньше здесь базировалась 12 школа, но около 10 лет назад её закрыли, признав аварийной. В 2020 году постройку передали городской школе № 30 с тем, чтобы перевести в отремонтированное здание первый и второй классы.
Контракт на ремонт корпуса между городской администрацией и московской компанией «Гринстрой» был заключен 29 июня 2020 года. Его цена составила 46 млн рублей, большая часть средств была привлечена в рамках государственной программы «Развитие образования». За эту сумму рабочие должны были привести в порядок фасады, кровлю, инженерные коммуникации, произвести внутреннюю отделку, заменить окна и двери здания к 20 декабря 2020 года.
Однако этого не произошло. Из-за «сложной экономической ситуации» подрядчик задержал выполнение работ более чем на год. Под «сложной экономической ситуацией» подразумевается отсутствие у организации оборотных средств и достаточного количества рабочих. В настоящее время объект готов на 95%. Осталось завершить внутреннюю отделку помещений и установить сигнализацию.
Напомним, ранее в Костроме сорвался проект реконструкции бывшей станции юннатов на улице Мясницкой. Объект также был передан в управление школы №30. Планировалось, что к 1 декабря 2021 года на этом месте появится ресурсный центр естественно-научного образования с музеем растений, живым уголком и лабораторией.
Исполнение было завершено на нулевом цикле. Подрядчик ООО «Новотек» успел огородить площадку и вырыть котлован будущего здания. В ноябре 2021 года контракт был расторгнут администрацией. Нового конкурса по поиску подрядчика для выполнения работ мэрия до настоящего времени не объявила.