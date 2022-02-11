Таллин, , 14:39 — REGNUM Приближение цен за литр бензина А95 в Эстонии к новому рекордному показателю в 1,7 евро связано с происходящими на мировом рынке нефтепродуктов событиями, не стоит ждать их снижения. Об этом в интервью эстонскому телевидению ETV сообщил член правления сети АЗС в стране Alexela Тармо Кярсна.

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Он напомнил, что стоимость сырой нефти выросла до рекордного за последние восемь лет уровня, приблизившись к ста долларам за баррель. В последние неделистоимость сырой нефти составляла около 90 долларов. Кярсна прогнозирует, что в течение года такая цена в целом и сохранится.

«Думаю, что в этом году она будет составлять 90−95 долларов, не меньше. Если ситуация сохранится, то цены на бензин останутся прежними, колебание составит до пяти евроцентов», — сказал Кярсна.

При этом он не исключил, что цена может вырасти на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе: «Самая большая неопределенность сейчас связана с политическими событиями, которые влияют на производителей нефти. В таком случае цена может достичь 100 долларов и превысить эту отметку».

Цена сырой нефти в 2013—2014 годов составляла примерно 110 долларов за баррель. Тогда литр бензина стоил на автозаправочных станциях Эстонии 1,30 евро. Сейчас стоимость существенно выше из-за акцизов и экологического налога, которые составляют до 70% стоимости бензина.