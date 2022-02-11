Минск, , 14:38 — REGNUM Очень важно для подсудимых и осужденных, а также для их родственников, чтобы судопроизводство было максимально справедливым. Об этом 11 февраля заявил Александр Лукашенко на совещании, посвящённом законопроекту об изменениях Уголовно-процессуального кодекса Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотел бы, чтобы честно и откровенно мы обсудили этот проект закона, нет ли здесь каких-то подводных камней, может, что-то не учли. И вообще, готов ли этот законопроект для того, чтобы его рассматривать в парламенте. Ну, и самое главное — в чем польза этого проекта не только для правоохранительной и судебной систем, но самое главное — для наших граждан?», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

В 2016 году в белорусском уголовном процессе перешли от кассационного к апелляционному порядку обжалования, который позволяет более полно исследовать обстоятельства дела в суде второй инстанции. Лукашенко напомнил, что в 2019 году поручал Верховному суду внести предложения о дальнейшем совершенствовании порядка обжалования судебных постановлений по уголовным делам.

Верховный суд представил соответствующий проект закона в конце 2021 года. Документ предусматривает «оптимизацию» нынешнего порядка пересмотра судебных решений — чтобы не было лишних волокиты, бюрократии и заорганизованности. Также предложено ввести дополнительную стадию судопроизводства — кассационную.

«В этой связи хотел бы, чтобы разработчики и заинтересованные четко разъяснили, для чего нам нужен возврат в уголовный процесс кассации. Она у нас уже была. Ведь апелляционное производство также сохраняется, — поинтересовался Лукашенко. — В чем будут заключаться ключевые различия между апелляцией и кассацией? И как нововведения скажутся на экономичности и оперативности правосудия? Не забюрократизировать правосудие и, конечно, не должно быть удорожания».