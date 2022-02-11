Москва, , 14:38 — REGNUM Не исключено, что ставки по ипотеке в России в течение года будут расти ещё большими темпами, чем предполагалось в самом начале 2022 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Ипотека Fishki.net

«Фактически уже на сегодня ипотечные ставки в самых крупных банках страны перешли рубеж 10%. Повышение ставок происходит практически еженедельно.

Так, в Сбербанке в конце января повышение произошло на 0,7−1% на вторичное жилье и новостройки, составив от 10,3%. В Альфа-банке — на 0,3−1,2%, Райффайзенбанке — на 0,7−1,1% и т.д.

Средняя ставка ведущих банков по ипотеке сейчас составляет 10,44% на первичном рынке жилья и 10,56% — на вторичном. Прирост составил 0,57% и 0,69%, соответственно.

Ставка по рефинансированию ипотеки — в среднем 10,55%, увеличение произошло на 0,25%. На прежнем уровне пока остаются только льготные и субсидированные программы, по которым действуют строгие ограничения к перечню заемщиков.

Все эти процессы стали последствием увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре 2021 года, когда она достигла уровня 8,5%. В течение 2021 года ключевая ставка ЦБ поднималась семь раз, стартовав от 4,25% в начале года.

Тенденция увеличения ключевой ставки ЦБ РФ продолжается. Она зависит от общей экономической ситуации и инфляции в стране, которая, не смотря на прогнозы ее сдерживания и сокращения, продолжает расти.

По итогу 2021 года инфляция в РФ находилась на уровне 8,4%, а в январе 2022 года — 8,7%, по данным Росстата. Причем по некоторым товарам (продуктам питания и строительным материалам, в том числе) ее реальный уровень значительно выше — от 10−15% и более.

В настоящее время пока не наблюдается никаких предпосылок, что ключевая ставка останется не прежнем уровне или уменьшится. Рост ключевой ставки ЦБ непосредственно влияет на рост процентов по выдаваемым кредитам, и вполне вероятно, что к концу 2022 года ипотека станет выдаваться под 12−15%.

Ипотека в общей массе становится менее доступной. Растет ее ежемесячное обслуживание в виде платежа по кредиту, а также дополнительные ежегодные расходы по страхованию.

При том, что это чуть ли не единственный способ приобретения жилья для людей, у которых нет сразу полной стоимости на покупку, получить и полностью, беспроблемно выплатить кредит, становится сложнее.

При покупке жилья на строящемся рынке, одним из способов может являться рассрочка от застройщика до завершения строительства, поэтому предельные сроки выплат, как правило, ограничены сроком ввода объекта в эксплуатацию, и это обычно не более трех лет.

Для такой формы оплаты нужно располагать большим первоначальным взносом или возможностью вносить большие ежемесячные платежи, а также, изначально, согласование с продавцом (застройщиком).

В долгосрочной перспективе кредитования, на 15−20 лет, ипотечные ставки 12−15% для многих могут стать совсем неподъемными или нецелесообразными.

Желающих инвестировать в жилую недвижимость для сдачи ее в долгосрочную аренду со средней доходностью 4−5% годовых, скорее всего, поубавится.

Аналогичные процентные ставки по ипотеке мы уже наблюдали более семи лет назад, но в тот период стоимость жилья была намного ниже сегодняшней, примерно в половину и более, поэтому финансовая нагрузка для граждан была более щадящей и понятной», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с учетом дальнейшего ужесточения монетарной политики Центробанка эксперты не исключают подорожания ипотеки до 13% и даже 15% годовых.

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