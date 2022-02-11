Сухум, , 14:37 — REGNUM В Абхазии общественная организация «Союза ветеранов и молодёжи Апсны» объявила о переходе в оппозицию. Соответствующее заявление было опубликовано 11 февраля на странице организации в Facebook.

Республика Абхазия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Авторы обращения заявили, что в организации утратили доверие к президенту Абхазии Аслану Бжании.

«Считаем, что президент не только не справился с нашими ожиданиями и надеждами к переменам, но и полностью завалил всю работу по улучшению качества жизни наших граждан», — говорится в документе.

Авторы обращения также считают «неприемлемыми» заявления Бжании, что Абхазии нужно поделиться суверенитетом в Россией, предоставив территорию под объединённую группировку войск. Также в молодёжной организации против планов президента разрешить продажу недвижимости, в том числе системы электроснабжения, иностранным гражданам.

Стоит отметить, что в Абхазии оппозиционные партии и движения в последнее время критикуют Бжанию за то, что он высказался о необходимости выделить земли под военные нужды и разрешить продажу недвижимости иностранцам. Бжания в свою очередь отмечает, что соглашение о создании российско-абхазской группировки было заключено в 2016 году. Разрешение продавать недвижимость иностранцам, по его словам, нужно для привлечения инвестиций.