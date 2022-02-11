Минск, , 14:36 — REGNUM Законопроект об изменениях Уголовно-процессуального кодекса обсуждён 11 февраля на совещании под председательством Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эффективности работы судебной системы в нашей стране всегда уделялось повышенное внимание. Тема сегодняшнего нашего разговора — судебные заседания, особенно по уголовным делам», — сообщил Лукашенко.

Он определил стратегию изменений УПК, пояснив свою позицию на примере сторон судебного процесса: «Две стороны: кто-то доволен судебным решением, кто-то нет. Бывает, обе стороны недовольны. Но чаще одна довольна, другая — нет. И недовольная сторона хотела бы обжаловать решение суда. Система в Белоруссии существует, но мы признали то, что ее надо усовершенствовать с пользой для людей».