Нальчик, 11 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В санаториях Кабардино-Балкарии в 2021 году прошли лечение 30 тыс. человек. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 20%, сообщили 11 февраля в министерстве курортов и туризма республики. Власти региона возлагают на санаторно-курортный комплекс большие надежды в плане социально-экономического развития.

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«Согласно Стратегии социально-экономического развития КБР до 2040 года и Стратегии развития туризма на территории КБР до 2035 года, одним из основных направлений развития туристско-рекреационного комплекса республики определено развитие инфраструктуры курорта федерального значения «Нальчик», — подчеркнули в министерстве.

Всего в Кабардино-Балкарии работают 20 санаторно-курортных учреждений. В них создано 4797 мест для размещения отдыхающих.

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