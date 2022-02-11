Старый Оскол, Белгородская область, 11 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В 2022 году запланирована приватизация акций открытого акционерного общества «Аэропорт Старый Оскол», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Депутаты городского совета 10 февраля дали согласие департаменту имущественных и земельных отношений администрации Старого Оскола на совершение сделки по продаже акций аэропорта. Воздушная гавань долгие годы является убыточным предприятием. После приватизации, акции, которые оценили в 281,207 млн рублей, выставят на торги.

«Из местного бюджета на текущую деятельность аэропорта было выделено в 2019 году 33 млн рублей и 58,3 млн рублей на погашение займов. Убыток по завершении года составил четыре миллиона рублей. В 2020 году было выделено субсидий 32,9 млн рублей, убыток — 6,370 млн рублей. В 2021 году — 33 млн рублей, а убыток — 7,5 млн рублей», — пояснила руководитель департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского горокруга Зинаида Анпилова.

По данным «9 канала», сейчас сумма непогашенного займа, выделенного Лебединским ГОКом и ОЭМК на содержание воздушной гавани, составляет 189 млн рублей, и Оскольский меткомбинат уже сообщил намерении приобрести акции аэропорта.