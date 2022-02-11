В белгородском Старом Осколе продают аэропорт
Старый Оскол, Белгородская область, 11 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В 2022 году запланирована приватизация акций открытого акционерного общества «Аэропорт Старый Оскол», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
Депутаты городского совета 10 февраля дали согласие департаменту имущественных и земельных отношений администрации Старого Оскола на совершение сделки по продаже акций аэропорта. Воздушная гавань долгие годы является убыточным предприятием. После приватизации, акции, которые оценили в 281,207 млн рублей, выставят на торги.
По данным «9 канала», сейчас сумма непогашенного займа, выделенного Лебединским ГОКом и ОЭМК на содержание воздушной гавани, составляет 189 млн рублей, и Оскольский меткомбинат уже сообщил намерении приобрести акции аэропорта.