Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга проверит справку о несудимости бывшей сотрудницы гимназии №168 Серафимы Сапрыкиной, урожденной Симы Казимовой, которая стала известна широкой общественности после громкого скандала об увольнении её, якобы, из-за чтения стихов Хармса и Введенского. Женщина скрыла от работодателей, что имеет судимость по факту причинения тяжкого вреда здоровью человеку. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, передает корреспондет ИА REGNUM.

Ysia.ru Прокуратура

Как отметила чиновница, в России действует Трудовой кодекс (ТК), где четко прописан перечень документов, который должны предоставить те или иные специалисты при трудоустройстве. Так, для учителей и педагогов, среди прочего, прописано обязательное предоставление работодателю справки о несудимости.

«Человек [Сапрыкина] предоставил перечень документов, который соответствует установленным образцам. Возникает вопрос о достоверности этих документов. У директора школы и у любого другого работодателя нет возможности проверить подлинность документов», — заметила вице-губернатор подчеркнув, что вины директоров школ, где работала Сапрыкина (Казимова) в допуске к работе данного педагога нет.

Также Ирина Потехина отметила, что во всех четырех школах, где успела недолго проработать Серафима Сапрыкина, перечень представленных документов соответствовал необходимым нормам ТК РФ. Поэтому в настоящий момент прокуратура изучает, где произошел сбой, и почему в документе не отобразилась имеющаяся условная судимость.

«Я убеждена, что произошел какой-то технический сбой, потому что человек переезжал из города в город терял и восстанавливал паспорт. Было много операций с документами и, вероятно, на каком-то из этих этапов что-то произошло, — отметила Ирина Потехина. — Сейчас задача правоохранительных органов выяснить, где фильтр не сработал, где произошел сбой».

Тот факт, что Сапрыкина скрыла от работодателей данную страницу своей биографии, многое говорит о ней. «Это для нас должно быть поводом задуматься», — подчеркнула Потехина.

Напомним, об увольнении из школы Серафима Сапрыкина сама рассказала на своей личной странице в одной из социальных сетей спустя более чем месяц после ухода из школы. По утверждению женщины, ее вынудила уволиться из гимназии директор, которой не понравилось, что она читала старшеклассникам стихи Хармса и Введенского. Данное заявление всколыхнуло общественность, однако позже выяснилось, что не все так просто.

По словам директора учебного заведения, между ней и педагогом была беседа, во время которой Сапрыкиной указали на необходимость соблюдать прописанный и согласованный руководством школы план занятий. Урок, на котором та читала стихи поэтов Серебряного века, был посвящен теме Московской битвы в 1941 году. Выступление педагога со стихами Хармса и Введенского никак не вписывалось в тему и, следовательно, согласовано не было.

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Когда скандал достиг федерального уровня, стали вскрываться подробности биографии уволенного педагога. Как выяснилось, Серафима Сапрыкина несколько лет назад сменила ФИО. Кроме того, в молодости в Волгограде она была приговорена к двум годам условно за совершение преступления — во время застолья с друзьями между ней и знакомым произошел конфликт, в результате Сима Казимова ударила обидчика несколько раз ножом, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.

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Однако, несмотря на судимость, в официальном документе, который она предоставляла при трудоустройстве, об этом не было ни слова.