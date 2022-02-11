Пекин, , 14:29 — REGNUM Мужская сборная России по хоккею гарантировала себе первое место в группе на Олимпиаде в Пекине и вышла в четвертьфинал. Об этом 11 февраля сообщает ИА REGNUM.

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

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Российская команда обеспечила себе первое место после того, как сборные Чехии и Швейцарии не выявили победителя в основное время матча. Чешские хоккеисты выиграли в серии буллитов (2:1).

Ранее сборная России обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0) на групповом этапе Олимпиады и набрала шесть очков.

Второе место в группе занимает сборная Дании, набравшая три очка. На третьем месте идёт Чехия с двумя очками. Сборная Швейцарии с одним очком занимает последнее, четвёртое место.

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