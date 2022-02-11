Бухарест, , 14:29 — REGNUM Министры обороны стран Североатлантического альянса обсудят на следующей неделе усиление присутствия НАТО в Восточной Европе, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Румынии.

«На следующей неделе министры обороны обсудят, как мы можем усилить наше присутствие в восточной части альянса», — сказал он.

Он также подтвердил, что НАТО обсуждает долгосрочное сохранение усиленного присутствия в восточной части альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что Румыния не является единственной страной, где Североатлантический альянс может разместить новые боевые группы.

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