Мирослава Романенко, 11 февраля 2022, 15:02 — REGNUM По состоянию на первую неделю февраля на Украине потребили в два раза меньше природного газа, нежели за аналогичный период 2021 года. Об этом 10 февраля в ходе брифинга заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Видеозапись брифинга была опубликована на YouTube-канале министерства энергетики Украины.
«Мы наблюдаем тенденцию к уменьшению потребления газа», — отметил министр.
Читайте также: Сеть: «Это уже Европа?» — «Нафтогаз» переводит свои ТЭЦ на солому и щепу
Чиновник добавил, что в первую неделю февраля потребители израсходовали порядка 350 млн кубических метров газа, что, по словам министра, в два раза меньше того объема, который Украина потребила в первую неделю февраля 2021 года.
Читайте также: «Зато есть тонны американского железа» — на Украине рекордно подорожал хлеб
Новость обсудили читатели телеграм-канала украинского интернет-журнала «Новое издание».
«Это явно пошло на пользу промышленным производствам», — с сарказмом отреагировал Константин А.
«Так конечно. Предприятия остановились, никому газ не по карману… [поэтому] потребление снизилось вдвое!» — отметил один из участников обсуждения.
«Это победа или перемога (победа. — М. Р.)?» — иронизирует Виктория Б.
«Прикрутили!!!» — пишет «ВИК».
"Пусть припишут себе в перемогу теплую погоду и отсутствие морозов», — с сарказмом добавила Catherine H.
«При таких ценах неудивительно», — прокомментировал «Мирный».
"И погода ещё довольно тёплая», — написал MBS.
«Скоро ещё больше закроют предприятий — и вуаля, газа будет хватать», — не без сарказма отреагировал Al GL.
«Краники прикрутили — прогресс», — отметил Олег.
«Никто не мерзнет. Топят, как и топили, просто холодов не было», — добавил Pampam.
«Можно вообще не пользоваться газом, экономия 100%», — пошутил Zsamoan.
«И бадяжить (разбавлять. — М. Р.) начали по-страшному. Раньше чайник закипал в два раза быстрее. Так что есть еще куда сокращать», — отреагировал Vladimir M.
«Что, предприятиям… [конец]? Не работают, соответственно, и не потребляют газ…» — прокомментировал новость Yahooshkiii.
«За счёт всех учебных заведений, ушедших на карантин… [Плевать] на то, что дети не получат весь объём знаний — главное, экономия!!!» — отреагировал «Белый витязь».
«А платёжки стали больше», — добавил V. V.
«Нужно цену ещё поднять процентов на 300, тогда совсем не нужно будет закупать и потреблять газ», — не без сарказма пишет Evgeniy.
«К июню [потребление газа] снизят ещё в семь раз. Это победа однозначно…» — иронизирует «Вайгач Остров».
Читайте также: «Страна-гастарбайтер» — в 2021 году мигранты переслали на Украину $15 млрд