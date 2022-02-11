Уфа, , 14:31 — REGNUM Объем задолженности по зарплате на банкротных предприятиях в Башкирии снизился в прошлом году в сравнении с 2020 годом на 30,3%. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.

Банкрот

«Приоритетным направлением в работе государственных органов остается погашение социальных долгов, задолженности по заработной плате. В 2021 год отмечено улучшение ситуации с погашением задолженности по заработной плате, в том числе это связано с эффективностью проводимых Росреестром Башкортостана мер, принимаемых в отношении арбитражных управляющих, затягивающих процедуры банкротства и расчеты по зарплате», — приводит пресс-служба слова начальника отдела по контролю (надзору) за саморегулируемыми организациями Управления Росреестра по Башкирии Динары Магадеевой.

Отмечается, что в прошлом году по заявлениям республиканского Росреестра суд вынес 29 судебных актов о дисквалификации арбитражных управляющих, за январь — февраль 2022 года было вынесено три судебных акта.

«Одними из типичных нарушений в деятельности управляющих остается затягивание мероприятий процедур банкротства, ненадлежащая работа с конкурсной массой, нарушения при представлении отчётности кредиторам, суду, при публичном размещении информации по делам о банкротстве», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Башкирии была погашена задолженность по зарплате на сумму около 285 млн рублей.