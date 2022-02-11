Москва, , 14:26 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий Международного десятилетия языков коренных народов. Об этом 11 февраля сообщает сайт правительства России.

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Среди мероприятий — разработка клавиатурных раскладок, шрифтов и мобильных приложений на языках народов России, создание виртуального музея традиционной культуры народов Сибири и Дальнего Востока, а также гастроли музыкальных коллективов — всего около мероприятий. Их проведение запланировано с 2022 по 2032 годы.

Старт мероприятий намечен на 18 февраля, в этот день пройдёт Всероссийский этнодиктант на языках коренных народов.

Также поручено региональным властям составить собственные планы по данной тематике.