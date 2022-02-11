Нальчик, 11 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Жителя Кабардино-Балкарии А. Чемкова лишили свободы на 11 лет за участие в деятельности террористической организации. По приговору Южного окружного военного суда, вынесенному в августе 2021 года, он признан виновным в преступлениях, совершенных в интересах международной террористической организации. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения, и он вступил в законную силу.

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Как стало известно из подробностей расследования и материалов суда, 35-летний житель Кабардино-Балкарии в марте 2019 года вместе с другими членами НВФ оборудовал тайник, в котором спрятал патроны различного калибра, гранату и тротиловую шашку.

Этот факт выявили сотрудники УФСБ. По их материалам возбудили уголовное дело. Суд признал обвиняемого виновным и отправил его за решетку на 11 лет. Первые три года он проведет в тюрьме.

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