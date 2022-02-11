Пенза, , 14:26 — REGNUM В Пензе задержали 19-летнюю девушку, которая призналась в продажах через интернет несуществующего товара. Общий ущерб от ее действий составил более полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

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В декабре 2021 года 39-летняя жительница Пензы увидела в соцсетях объявление о продаже музыкального оборудования для автомобиля стоимостью около 250 тыс. рублей. Женщина через соцсети вступила в переписку с продавцом. Обсудив детали, продавец предложила произвести полную оплату за технику, а после получения всей суммы она отправит товар и трек-номер для его отслеживания.

Пострадавшая обратилась в полицию после того, как оплатила всю сумму, но товар так и не пришел.

В результате оперативных мероприятий установили личность подозреваемой. Ей оказалась 19-летняя жительница Пензы. Она призналась и раскаялась, пояснив, что таким образом пыталась заработать денег и разместила в соцсетях объявление о продаже различного музыкального оборудования для автомобилей.

Женщину подозревают в причастности к совершению шести подобных преступлений. Потерпевшие переводили за несуществующий товар от пяти до 200 тыс. рублей и более. Общий ущерб составил свыше 500 тыс. рублей. Полученные средства злоумышленница потратила на личные нужды.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Пензы пострадал от мошенников при покупке через интернет.

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