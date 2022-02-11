Москва, , 14:21 — REGNUM Ключевая ставка Центробанка России повышена с 8,5% до 9,5%. Это серьёзное увеличение — сразу на 1 процентный пункт, хотя оно было предсказуемо, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Ведь оно вызвано, прежде всего, усилением роста цен. Инфляция не только не останавливается, но заметно повышается. В январе она составила 8,7% против 8,4% в декабре, по данным Росстата.

И подъём процентной ставки ЦБ на такую большую величину призван «перебить» уровень подъёма инфляции, оказаться выше него. Это классический метод противодействия увеличению цен.

Он ограничивает платёжеспособный спрос и избыточность денег в экономике, которые стимулируют продавцов поднимать цены. Деньги становятся дороже. Их труднее и менее выгодно привлекать, направлять на покупки.

Одновременно становятся доходнее депозиты, облигации, люди больше вкладывают в них средства, отвлекая их от потребительского рынка, от покупок. Всё это в совокупности действует как ограничитель возможности увеличения цен.

Новое повышение ставки приведёт постепенно в течение нескольких недель к увеличению процентов по банковским вкладам примерно на соответствующую величину — до 1 процентного пункта в среднем.

Это дополнительный «бонус» вкладчикам. Но ещё быстрее, вероятно, будут повышаться и проценты по кредитам — также примерно на данный уровень.

Ведь теперь банки станут привлекать деньги от ЦБ РФ под более высокий процент, и закладывать его в свои кредитные продукты. В данном плане для многих россиян это негатив.

Для курса рубля повышение ставки — в целом фактор поддержки. Увеличение доходности и процентов по рублёвым активам, в частности, гособлигациям, станет содействовать привлечению дополнительных валютных средств от иностранных инвесторов.

Это повысит спрос на рубль, приток валюты. В ожидании этого заключалась одна из причин усиления курса рубля в последние дни. Но пока это ожидание уже учтено в цене, поэтому курс после выхода новости не поднялся, оставаясь на рубеже 75 руб./доллар.

Дальнейшая его динамика будет определяться не только и даже не столько данным драйвером ставки, сколько иными сильными факторами.

Для кардинальной победы над инфляцией мера ЦБ также недостаточна. Поскольку рост цен связан в основном не с высоким платёжеспособным спросом, а с увеличением издержек производителей и импортёров, прежде всего, из-за внешних, глобальных факторов, последствий пандемии и борьбы с ней.

Но по мере предполагаемого ослабления данных драйверов, в совокупности с политикой ЦБ, инфляция постепенно также будет, вероятно, уменьшаться до конца 2022 года, примерно до 6−6,5%.

При этом возможно в ближайшие месяцы ещё увеличение ключевой ставки, она способна достичь 10%. ЦБ России в этом процессе повышает ставки в прямом и переносном смысле», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля решением Совета директоров Центральный банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта до 9,50% годовых.

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