Курган, , 14:19 — REGNUM В Курганской области за сутки на 11 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 70 человек, выписались по выздоровлении 979. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за сутки выявлено 1324 заражённых коронавирусом курганцев, на 60 человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 11 февраля выявлено 64 646 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 52 886 человек, скончался 1071 пациентов (на два человека больше, чем днём ранее).

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