Донецк, , 14:25 — REGNUM Вопрос о замене минской площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе не рассматривается, но в Донецке выступили бы против этого. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил на пресс-конференции.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

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По его словам, «было бы что переносить». Пока вопрос о переносе переговоров из Минска не поднимался, для них сейчас используется видеоформат.

«Пока вопрос не стоит на повестке, и мы, наверное, были бы против, нас устраивает Минск», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР также предупредил на брифинге, что оружие, переданное Киеву Западом, может быть использовано для терактов, в том числе в Европе.

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