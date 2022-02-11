Москва, , 14:15 — REGNUM Европейские газовые хранилища не заполнены не потому, что РФ поставляет недостаточно газа, а потому, что ЕС не готов заполнять их. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хранилища ЕС не заполнены не потому, что Россия поставляет недостаточно газа, а потому, что ЕС не готов заполнять их, покупая газ по тем ценам, на которые себя обрек, отказываясь от долгосрочных контрактов на поставку газа и надеясь покупать его дешевле на спотовом рынке, — сказал Понкратов. — Россия полностью выполняет обязательства по поставкам газа на основе долгосрочных контрактов, а у кого купить газ на спотовом рынке по соответствующей цене, решает потребитель. Уже сейчас понятно, что ЕС пройдет зимний сезон без энергетической катастрофы, но выйдет из него с пустыми хранилищами. И заполнить их без покупки дополнительных значительных объемов российского газа до нового зимнего сезона будет невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов заявил, что, стремясь к либерализации газового рынка, ЕС лишился ценовой стабильности и серьезно навредил собственной энергетической безопасности.

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