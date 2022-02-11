Таллин, 11 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Организаторы общенационального отбора исполнителя песни от Эстонии на конкурс «Евровидения» Eesti Laul подготовили к финалу конкурса сатирические телескетчи про коронавирус, антимасочников и противников вакцинации.

Armenpress.am Евровидение

Об этом сообщила эстонскому телеканалу на русском языке ETV+ главный редактор развлекательных программ гостелевидения ETV Каремель Килланди. По ее словам, сюжеты традиционно носят сатирический и ироничный характер, чтобы развлечь зрителей в ходе песенного конкурса.

В юмористических клипах снимались актер Мярт Аванди, журналисты гостелерадиовещания страны ERR Маргус Саар и Рагнар Конд. По сюжету одного скетча, премьер-министр Эстонии встретится с самим коронавирусом.

Финал конкурса Eesti Laul состоится в субботу, 12 февраля. Правительство сделало исключение для проведения финала, поэтому накануне на генеральной репетиции и финальном концерте в центре Saku Suurhall может присутствовать до 3 000 человек.

Победитель общенационального отбора будет представлять Эстонию в Италии на конкурсе «Евровидение».