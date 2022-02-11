Бухарест, , 14:15 — REGNUM Румыния не является единственной страной, где Североатлантический альянс может разместить новые боевые группы. Об этом 11 февраля в ходе пресс-конференции на военной базе «Михаил Когэлничану» в Румынии заявилгенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция ведётся в Twitter организации.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что альянс рассматривает возможность размещения новых боевых групп и в других странах региона Чёрного моря.

«Мы уже усилили наше присутствие, но рассматриваем возможность дальнейшего усиления, включая размещение боевых групп в Румынии, но не только, а также в других странах региона Чёрного моря», — отметил глава НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава НАТОЙенс Столтенберг заявил о намерении «укрепить восточный фланг НАТО в условиях сосредоточения российских войск вокруг Украины». По его словам, в готовности находятся десятки почти 40 тысяч солдат, которые могут быть переброшены в регион в кратчайшие сроки.

Также на фоне заявлений о возможной агрессии России в отношении Украины Североатлантический альянс рассматривает возможность расширить своё военное присутствие на восточном фланге. Столтенберг не исключил, что боевые группы НАТО будут отправлены в Румынию.

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