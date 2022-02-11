Донецк, 11 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В случае, если власти Украины развяжут против республик Донбасса полномасштабную агрессию, Россия может принять решение о помощи республикам. Такую возможность не исключил 11 февраля на брифинге глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Council.gov.ru Денис Пушилин

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Как указал глава ДНР, в настоящее время ситуация на линии соприкосновения накалена до предела и, по его мнению, возможен такой вариант развития событий, при котором украинская сторона перейдет в наступление с использованием всего имевшегося у ней и завезенного западными странами оружия против гражданского населения Донбасса.

«Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, если будут уничтожаться населенные пункты, гражданское население, то Россия может предпринять такие шаги. Но это решение, если такое будет принято, должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил что оружие, которое западные страны передали Киеву, может быть использовано для террористических актов и в том числе — на территории европейских стран.