Москва, , 14:15 — REGNUM Стремясь к либерализации газового рынка, ЕС утратил ценовую стабильность и сильно подорвал собственную энергетическую безопасность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«Стремясь к либерализации газового рынка, ЕС утратил ценовую стабильность и сильно подорвал собственную энергетическую безопасность. И как только экономикам европейских стран, ранее не желавших продлевать долгосрочные контракты с Газпромом, понадобились дополнительные энергоресурсы, оказалось, что более 75% объемов СПГ — рынка свободного и манёвренного, казавшегося европейцам спасением от трубопроводной зависимости от России, потребляется азиатскими странами, причем в основном по довольно долгосрочным контрактам, — сказал Понкратов. — И Европа проиграла ценовую борьбу на рынке СПГ, пытаясь оттянуть необходимые объемы с азиатских рынков, всегда являвшихся премиальными для поставщиков СПГ. Следствием этого мы увидели четырехзначные спотовые цены на газ в Европе во второй половине 2021 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов заявил, что, с экономической точки зрения, польза и ценность «Северного потока — 2» для ЕС бесспорны.