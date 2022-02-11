Москва, 11 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Стремясь к либерализации газового рынка, ЕС утратил ценовую стабильность и сильно подорвал собственную энергетическую безопасность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

ИА REGNUM Газ

«Стремясь к либерализации газового рынка, ЕС утратил ценовую стабильность и сильно подорвал собственную энергетическую безопасность. И как только экономикам европейских стран, ранее не желавших продлевать долгосрочные контракты с Газпромом, понадобились дополнительные энергоресурсы, оказалось, что более 75% объемов СПГ — рынка свободного и манёвренного, казавшегося европейцам спасением от трубопроводной зависимости от России, потребляется азиатскими странами, причем в основном по довольно долгосрочным контрактам, — сказал Понкратов. — И Европа проиграла ценовую борьбу на рынке СПГ, пытаясь оттянуть необходимые объемы с азиатских рынков, всегда являвшихся премиальными для поставщиков СПГ. Следствием этого мы увидели четырехзначные спотовые цены на газ в Европе во второй половине 2021 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов заявил, что, с экономической точки зрения, польза и ценность «Северного потока — 2» для ЕС бесспорны.