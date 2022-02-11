Подгорица, , 14:14 — REGNUM В 2021 году инфляция в Черногории в среднем составила 2,4 процента, заработная плата выросла на полтора процентных пункта, а реальная заработная плата снизилась на 0,9 процента, сообщает статистическое ведомство Monstat.

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Из 35 товарных категорий, измеряемых Monstat, в прошлом году подорожали 27 видов продукции, электроэнергия осталась неизменной, а семь подешевели. Это привело к резкой разнице по сравнению с 2020 годом, когда цены упали на 0,3 процента и когда из 35 видов товаров 19 подорожали, 15 подешевели, а одна категория осталась неизменной.

Наибольший рост в прошлом году был зафиксирован в ценах на масла и жиры, которые в 2021 году увеличились на 30,2 процента. Если добавить к этому, что в 2020 году цены на эти продукты выросли на 4,1 процента, за два года эта категория подорожала на 34,3 процента.

Хлеб и крупы подорожали на 2% в 2021 году, но в начале этого года цены на белый хлеб выросли на 30%, с 50 центов до 65 центов.

Цены на мясо в прошлом году выросли на один процент, тогда как в январе цены на мясо, особенно на говядину, подскочили примерно на 20 процентов.

Молоко, сыр и яйца выросли на 2,2% в прошлом году и на 0,8% годом ранее, поэтому за последние два года цены на эти продукты выросли на три процента, согласно данным Monstat.

Цены на фрукты выросли на 3,1 процента в прошлом году и на 9,5 процента годом ранее, таким образом, общий рост цен на фрукты за последние два года составил 12,6 процента.

Рыба и морепродукты подорожали на 0,4%, а овощи — на 5,2%. Овощи подешевели на 3,1 процента в 2020 году, поэтому по сравнению с 2019 годом этот вид продукции подорожал на 2,1 процента.