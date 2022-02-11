Орел, 11 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Программа содействия переселению соотечественников в Орловской области требует срочной корректировки. Такое мнение, комментируя решение калужских властей о приостановке участия в госпрограмме, высказал корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В целом собеседник агентства назвал решение губернатора Калужской области Владислава Шапши о введении запрета на привлечение иностранцев по патентам в сфере торговли, пассажирские перевозки, общепит и кадровые агентства абсолютно обоснованным.

«Беспрецедентный приток мигрантов из Средней Азии и Закавказья в Калужскую область самым негативным образом отразился на росте преступности и привел к дестабилизации на рынке труда региона», — подчеркнул орловский депутат.

Что касается Орловской области, то на 2022 год на реализацию программы «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников проживающих за рубежом», целью которой является обеспечение социально-экономического развития и улучшения демографической ситуации в регионе, по данным Евгения Косогова, заложено лишь 108 тыс. рублей и предусмотрено софинансирование из федерального бюджета в размере чуть более миллиона рублей.

«Данные цифры являются прямым подтверждением имитации «бурной деятельности» уполномоченного органа в лице департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, так как утвержденные задачи программы, а именно — организация информационного и нормативного правового сопровождения процесса переселения соотечественников, сокращение дефицита трудовых ресурсов, развитие малого и среднего бизнеса, закрепление переселившихся участников государственной программы и челнов их семей и обеспечение их социально-культурной адаптацией и интеграции в российское общество, — многие годы фактически не исполняются должным образом», — считает Косогов.

Ожидаемые результаты программы на 2022 год, отмечает Косогов, также крайне незначительны: планируется переселение лишь 80 участников программы и 160 членов их семей.

«Хотя в реальном выражении за период с 2014 по 2021 год по данной программе в наш регион приехали порядка 5000 соотечественников, что кратно выше утвержденных планов по переселению», — отмечает депутат.

Единовременная выплата участникам программы в Орловской области составляет лишь 12 тыс. рублей — это фактически единственная стимулирующая выплата для граждан, которые решили переехать жить в Орловскую область из другого государства, приводит данные собеседник ИА REGNUM.

«Тем не менее, в данной программе отсутствуют ключевые критерии отбора граждан, которые могут принять участие в данной программе, а именно знание русского языка в совершенстве (подтвержденное официальным документом из конкретного учреждения общего образования выданного на территории СНГ), а также знание Конституции РФ и основополагающих законов РФ. К сожалению, в последние несколько лет в Орловской области происходит значительное снижение доли участников данной программы из числа славянских наров, которые преимущественно замещаются жителями Средней Азии и Закавказья, которые не могут документально подтвердить свои познания русского языка», — отмечает Косогов, добавив, что согласно официальным данным МВД России, в Российской Федерации находятся более 6 млн иностранных граждан, большая часть которых не обладают знаниями русского языка, законов РФ, а также не прошли социальную адаптацию для проживания на территории нашей страны.

«В связи с этим мною в самый короткий срок будет предложено губернатору Орловской области срочно внести корректировку в государственную программу «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников проживающих за рубежом» на 2020 — 2025 годы для упреждения возможного наплыва мигрантов из Средней Азии и Закавказья, которые не обладают знаниями русского языка и так далее, а также прописать адаптацию данной государственной программы для ужесточения требований к гражданам, которые планируют переселиться на территорию Орловской области», — подчеркнул Евгений Косогов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 февраля, губернатор Калужской области заявил о приостановке реализации программы содействия переселению соотечественников из-за рубежа на территории региона, так как это «заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии».