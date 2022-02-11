Уфа, 11 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Систему муниципальных платных парковок планируют начать внедрять в Уфе с 1 июня 2022 года. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи городской администрации Олег Хмарин на брифинге в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Он отметил, что на первом этапе реализации данного проекта планируют создать 3,7 тысяч платных парковочных мест в историческом центре города на территории ограниченной улицами Революционная, Заки Валиди, Аксакова и Айская. При этом места для платных парковок планируют размешать только вдоль улично-дорожной сети с учетом удобства движения пешеходов и работы общественного транспорта.

По словам Хмарина, в ходе второго этапа реализации проекта количество мест на платных муниципальных парковках планируется увеличить до 5,5 тысяч, чтобы еще больше покрыть территорию центра города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вопрос введения платных парковок в Уфе отрабатывается с Московским департаментом транспорта.