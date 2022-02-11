Сеул, 11 февраля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль по-прежнему опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Hankook Research.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 7 по 9 февраля среди 1000 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 37,7% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 34%. Разница в 3,7% существенно превышает возможную погрешность при обработке данных¸ которая составляет ±3,1% при уровне достоверности в 95%.

За ними по популярности следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (9%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (3%).

Между тем 78% участников опроса сообщили о том, что до выборов, которые намечены на 9 марта, не изменят своего решения.