Москва, 11 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Вся элита Германии движется в фарватере Вашингтона. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

President.gov.ua Каратели, погибшие на войне в Донбассе

«Немецкое общество, за редким исключением отдельных лиц, не имеет реалистичного представления о ситуации на Донбассе и о конфликте между пронатовским, украинским национализмом и многонациональным русскоязычным народом. Они не понимают, что жертвой агрессии является не Украина, а мирные жители Донбасса», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в условиях квазитоталитарной манипуляции общественным мнением России нужно реалистично подходить к имеющейся ситуации и спокойно готовиться к новому витку санкций, которые поддержит элита Германии, движущаяся в фарватере Вашингтона.

«Никаких иллюзий здесь питать не надо. Немецкая элита движется в фарватере Вашингтона» — заключил Борисов.

Напомним, что ранее на Украине предложили нанести удар по объектам российского ВПК, а Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил о возможности размещения боевых групп НАТО в черноморском регионе.